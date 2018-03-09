2018-03-09T11:40:41+03:00
Политика

Лавров выразил надежду на то, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится

По мнению главы МИД РФ, такие переговоры могут открыть путь к урегулированию корейского кризиса
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможную личную встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ыном. Так, глава МИД РФ отметил важность того, чтобы эти переговоры закончились не просто разговором, а открыли путь к урегулированию корейского кризиса.

«Главное, что она (договоренность) есть, а еще важнее, чтобы эта договоренность реализовалась. И закончилась не просто разговором, а открыла бы путь к возобновлению полноформатного политического переговорного процесса с целью урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова», - сказал Лавров.

При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства призвал не рассуждать о причинах, побудивших Пхеньян сесть за стол переговоров. «Не буду комментировать вопрос о том, достигнута ли договоренность о проведении контакта на высшем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном за счет давления санкций. <…> Давайте не будем рассуждать о том, что послужило причиной такой договоренности», - цитирует российского министра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая 2018 года.

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