Протестующие в центре Киева ждут Порошенко
Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили устроили очередную акцию протеста в Киеве.
В пятницу, 9 марта, около 200 единомышленников лидера «Движения новых сил» собрались в парке имени Тараса Шевченко. Как выяснилось, митингующие требуют отставки президента незалежной Петра Порошенко, генерального прокурора страны Юрия Луценко, а также создания Антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах.
Причем свои требования протестующие намерены лично передать Порошенко, который в пятницу должен возложить цветы к памятнику Шевченко по случаю дня рождения поэта, передает ТАСС.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале члены «Движения новых сил», возглавляемого бывшим грузинским лидером, провели пикет и разбили палаточный лагерь около дома генпрокурора Юрия Луценко. Закончилось же все тем, что генеральный прокурор Украины набросился на сторонников Саакашвили с топором.
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