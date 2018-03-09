Протестующие в центре Киева ждут Порошенко

СЕГОДНЯ 11:57 2018-03-09T11:57:44+03:00

Украинский лидер в пятницу должен возложить цветы к памятнику Шевченко по случаю дня рождения поэта

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Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили устроили очередную акцию протеста в Киеве.

В пятницу, 9 марта, около 200 единомышленников лидера «Движения новых сил» собрались в парке имени Тараса Шевченко. Как выяснилось, митингующие требуют отставки президента незалежной Петра Порошенко, генерального прокурора страны Юрия Луценко, а также создания Антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах.

Причем свои требования протестующие намерены лично передать Порошенко, который в пятницу должен возложить цветы к памятнику Шевченко по случаю дня рождения поэта, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале члены «Движения новых сил», возглавляемого бывшим грузинским лидером, провели пикет и разбили палаточный лагерь около дома генпрокурора Юрия Луценко. Закончилось же все тем, что генеральный прокурор Украины набросился на сторонников Саакашвили с топором.