Создатель «Клана Сопрано» намерен снять приквел популярного сериала

СЕГОДНЯ 12:16 2018-03-09T12:16:47+03:00

Историю, предшествующую событиям, с которых началось действие популярного сериала, намерен экранизировать его создатель Дэвид Чейз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В киноленту будет положено противостояние итальянских и афроамериканских гангстеров

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«Клан Сопрано» получит приквел. Историю, предшествующую событиям, с которых началось действие популярного сериала, намерен экранизировать его создатель Дэвид Чейз. Действие новой киноленты развернется в 1960-х годах в городе Ньюарке.

По замыслу режиссера, в основу приквела, который пока получил рабочее название «Многие святые Ньюарка», будет положено противостояние итальянских и афроамериканских гангстеров. В фильме появится отец главного героя Тони Сопрано «Джонни Бой». Кроме того, в сценарии нашлось место и для молодого дяди Джуниора, сообщает Deadline.

Помощь в написании сценария к приквелу Чейзу оказал его коллега но «Клану Сопрано» сценарист Лоуренс Коннер. Права на сценарий приобрела компания New Line Cinema – подразделение кинокомпании Warner Bros. Entertainment. В производстве картины также примет участие телеканал HBO.

В культовом сериале о лидере мафиозного клана Тони Сопрано снимались такие знаменитости, как Фрэнк Винсент и Фрэнк Пеллегрино. Сериал выходил с 1999 по 2007 год. Получил множество наград и премий, среди которых «Эмми» и «Золотой глобус».