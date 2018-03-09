Лавров счел сравнение историй Скрипаля и Литвиненко неуместным

СЕГОДНЯ 12:19 2018-03-09T12:19:05+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 9 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом, назвал истерией заявления о якобы причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом он отметил голословность подобных обвинений в адрес Москвы.

«Мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

Также глава МИД РФ заметил, что сравнивать отравление Скрипаля со смертью бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко неуместно. «Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на нашу страну, так до конца и не расследована», - добавил министр.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта отравились в торговом центре, расположенном в английском Солсбери. В настоящее время пострадавшие находятся в коме. Между тем в полиции уже заявили, что экс-полковника ГРУ отравили неким нервно-паралитическим веществом и что это была попытка умышленного убийства.