Российский корабль «Перекоп» вышел через Ла-Манш в Атлантику

СЕГОДНЯ 12:40 2018-03-09T12:40:14+03:00

Учебное судно Балтийского флота России "Перекоп" с 500 курсантами на борту вышло в Атлантический океан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планируется пройти по Северному морскому пути и побывать во всех четырех океанах

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Учебное судно Балтийского флота России "Перекоп" с 500 курсантами на борту вышло в Атлантический океан. Позади у корабля остались проливы Па-де-Кале и Ла-Манш. В ходе штурманского перехода, который начался 1 марта, планируется пройти по Северному морскому пути и побывать во всех четырех океанах.

«Российский учебный корабль "Перекоп" совершает первое плавание вокруг Евразии в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ. Позади остались Балтийское и Северное моря, скандинавские проливы», - сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

За более чем полугодовое плавание, начавшееся 1 марта в Кронштадте, "Перекоп преодолеет почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров), сообщает ТАСС.

Учебный корабль "Перекоп" является прототипом так называемого проекта 887. Сконструирован и спущен со стапелей Щецинской судоверфи в Польше в 1067 году. Имеет на борту современное радиотехническое и навигационное оборудование, а также боевое вооружение.