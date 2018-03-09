2018-03-09T12:36:19+03:00
Политика

Пушков оценил призыв сенаторов США к диалогу с РФ по ядерному оружию

Политик отметил «отрезвляющий» эффект, который произвела на американцев презентация российского новейшего вооружения
Дарья ИВАШКИНА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В пятницу, 9 марта, председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв американских сенаторов к госсекретарю США Рексу Тиллерсону начать диалог с Россией.

Как считает политик, поводом для подобного обращения в Госдеп стала презентация новейших видов российского вооружения, проведенная президентом РФ Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию. При этом Пушков отметил «отрезвляющий» эффект, который произвело на американцев новое российское оружие.

«В сенате США впервые призвали к переговорам с Россией по ядерным вооружениям. Иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь. Отрезвляет», - написал российский сенатор в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после того как в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии, американские сенаторы-демократы призвали госдепартамент США срочно начать переговоры с Москвой о стратегической стабильности.

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