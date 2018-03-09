Эксперт рассказал, к чему может привести встреча Трампа и Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 12:55 2018-03-09T12:56:30+03:00

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Эксперт прокомментировал информацию о согласии президента США Дональда Трампа лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, в ходе переговоров Пхеньян будет настаивать на том, чтобы американские атомные подлодки, авианосцы и стратегические бомбардировщики не появлялись вблизи Корейского полуострова.

По мнению специалиста, встреча Трампа и Ким Чен Ына может закончиться тем, что американцы на какое-то время прекратят военные учения у границ КНДР, а северокорейцы приостановят ядерные испытания. «Будет наподобие того, что делается в Пакистане и Индии. Ядерное оружие есть, испытания не проводятся, и вроде бы все с этим согласились», - сказал Евгений Ким.

Также эксперт выразил мнение, что Ким Чен Ын искренне заинтересован в нормализации межкорейских отношений. «Ему хочется (как лидеру) показать своему народу, что он не только создал ядерное оружие, обезопасил страну, но и сумел пойти по пути улучшения условий жизни», - сказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Переговоры должны состояться до мая 2018 года.