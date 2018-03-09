Порошенко пообещал следить, чтобы права русскоязычных на Украине не ущемлялись

СЕГОДНЯ 13:16 2018-03-09T13:16:19+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу, 9 марта, на церемонии награждения лауреатов премии имени Тараса Шевченко, сообщил о подготовке десятилетней программы по укреплению государственного статуса украинского языка.

«В ближайшее время я подпишу указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка», - сказал глава незалежной.

При этом Порошенко пообещал следить, чтобы права национальных меньшинств на Украине не ущемлялись. Речь идет в том числе и о правах русскоязычного населения. «В то же время (я) должен заботиться и забочусь о том, чтобы наши законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский, крымскотатарский и другие языки», - цитирует президента незалежной ТАСС.

Напомним, 25 сентября прошлого года Петр Порошенко подписал новый закон «Об образовании», который обязывает вести обучение в средней школе и вузах страны только на украинском языке. Этот скандальный документ раскритиковали не только в России, но и в Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польше и Румынии.