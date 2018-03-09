Актриса Маккензи Дэвис сыграет Сару Коннор в перезапуске «Терминатора»

СЕГОДНЯ 13:37 2018-03-09T13:37:36+03:00

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В новом фильме о «Терминаторе» роль матери спасителя мира от восставших машин Джона Коннора Сары Коннор сыграет 30-летняя канадка Маккензи Дэвис. Режиссер перезапуска франшизы «Терминатора» Тим Миллер уже сделал актрисе приглашение поучаствовать в съемках, и она дала согласие. В фильме Дэвис будет играть вместе с предыдущей исполнительницей роли Коннор актрисой Линдой Гамильтон и «железным Арни».

Накануне СМИ распространили информацию, что режиссер Тим Миллер собирается снять очередной «Терминатор». Правда, это будет не продолжение пяти последних лент. Сюжет фильма подхватит окончание части «Терминатор 2», когда герой Арнольда Шварценеггера робот Т-800 был уничтожен, как и его более усовершенствованный антагонист Т-1000. Таким образом, это будет перезапуск франшизы киноленты.

Куда же поведет сюжетная линия зрителя и выживут ли оба киборга, пока остается в тайне. В мировой прокат новый «Терминатор» выйдет 25 июля в 2019 году.

Макензи Дэвис получила популярность после съемок в таких блокбастерах, как «Бегущий по лезвию 2049», «Остановись и гори», «Марсианин», «Талли», «Этот неловкий момент». Всего в копилке 30-летней канадской актрисы более двух десятков ролей.