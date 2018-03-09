Глава парламента Норвегии ушел в отставку из-за перерасхода бюджета

СЕГОДНЯ 13:38 2018-03-09T13:39:50+03:00

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В пятницу, 9 марта, стало известно об отставке спикера норвежского парламента Улемика Томессена. Как выяснилось, председатель национального собрания (стортинга) был вынужден уйти со своего поста, так как в минувшую среду, 7 марта, большинство парламентских партий высказали ему недоверие.

Стоит отметить, что ранее Томессен оказался в эпицентре скандала из-за того, что расходы на ремонт здания парламента оказались значительно выше по сравнению с первоначальной сметой. Так, в 2015 году стоимость проекта составляла около 140 миллионов долларов, а в 2018 году - уже 294 миллиона.

Как заверяют аудиторы, во время ремонта имело место неэффективное расходование бюджетных средств. А сам теперь уже бывший председатель стортинга утверждает, что расходы выросли из-за ошибок в планировании, сообщает телеканал NRK.