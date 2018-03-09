2018-03-09T14:04:29+03:00
В мире

В сети появилось видео момента взрыва в лондонском метро

Речь идет о теракте, произошедшем в подземке британской столицы в сентябре прошлого года [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В сети появилось видео момента взрыва в лондонском метроВ сети появилось видео момента взрыва в лондонском метроФото: кадр с видео
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В сети появилось новое видео, на котором запечатлен момент взрыва, прогремевшего в лондонском метро в сентябре прошлого года. Запись сделана камерой видеонаблюдения, которая была установлена в вагоне, где и сработало взрывное устройство.

На опубликованных в интернете кадрах видно мощную огненную вспышку, после которой пассажиры начали разбегаться в разные стороны.

Опубликовано видео взрыва в метро Лондона .

Кстати, напомним о самом лондонском теракте. Как сообщал сайт kp.ru, взрыв в метро Лондона прогремел 15 сентября 2017 года. Инцидент произошел на станции «Парсон Грин»: в задней части прибывшего поезда сработало самодельное взрывное устройство. Тогда пострадали 30 человек, причем многие из них получили ожоги.

Более того, после случившегося на «Парсон Грин» началась сильная давка. Как писали очевидцы, станция буквально «погрузилась в хаос».

А чуть позднее выяснилось, что взрывное устройство в вагоне установил 18-летний уроженец Ирака Ахмед Хассан. В настоящее время в Лондоне продолжается судебный процесс по этому делу.

Видео с камер наблюдения: студент оставляет рюкзак с бомбой в метро Лондона (сентябрь 2017).

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