СМИ сообщили, что Неймар намерен вернуться в "Барселону" в следующем году
Бразильский футболист Неймар, выступающий за французский клуб "Пари Сен-Жермен" Неймар", намерен вернуться в испанскую "Барселону" в следующем году.
Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на свой источник, спортсмен уже пожалел, что в августе прошлого года согласился перейти в парижский клуб за 222 миллиона евро. Напомним, тогда нападающий хотел "выйти из тени Лионеля Месси". Кроме того, ему понравились финансовые возможности "Пари Сен-Жермен". Контракт с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.
Однако теперь Неймара не устраивает уровень французского чемпионата Франции. По данным СМИ, бразилец рассказывал о своем намерении вернуться бывшим одноклубникам, тренеру и руководству "сине-гранатовых".
25 февраля Неймар получил травму ноги и около трех месяцев не будет выходить на поле. Издание отмечает, что о желании вернуться в "Барселону" футболист сообщал еще до травмы.