СМИ сообщили, что Неймар намерен вернуться в "Барселону" в следующем году

СЕГОДНЯ 14:22 2018-03-09T14:22:57+03:00

Бразильский футболист уже пожалел, что в августе прошлого года перешел в "Пари Сен-Жермен" за 222 миллиона евро

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Бразильский футболист Неймар, выступающий за французский клуб "Пари Сен-Жермен" Неймар", намерен вернуться в испанскую "Барселону" в следующем году.

Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на свой источник, спортсмен уже пожалел, что в августе прошлого года согласился перейти в парижский клуб за 222 миллиона евро. Напомним, тогда нападающий хотел "выйти из тени Лионеля Месси". Кроме того, ему понравились финансовые возможности "Пари Сен-Жермен". Контракт с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Однако теперь Неймара не устраивает уровень французского чемпионата Франции. По данным СМИ, бразилец рассказывал о своем намерении вернуться бывшим одноклубникам, тренеру и руководству "сине-гранатовых".

25 февраля Неймар получил травму ноги и около трех месяцев не будет выходить на поле. Издание отмечает, что о желании вернуться в "Барселону" футболист сообщал еще до травмы.