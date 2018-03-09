Правительство Германии считает противозаконным введение США пошлин на металлы
Правительство Германии считает противозаконным введение Соединенными Штатами таможенных пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой продукции, заявил представитель кабмина Георг Штрайтер.
"Мы считаем эти пошлины противозаконными. Мы рассмотрим, как на них реагировать", - сказал Штрайтер на брифинге в пятницу, 9 марта.
Он отметил, что действия американской администрации будут рассмотрены на саммите Евросоюза уже в конце марта.
"Эти пошлины затрагивают прежде всего потребителей и вредят международным торговым потокам, а также таят опасность раскручивания спирали эскалации", - добавил представитель правительства ФРГ.
В минэкономики Германии введение американских пошлин на металлы назвали "ошибочным путем по решению проблемы избыточных производственных мощностей" в промышленности, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ об одностороннем введении пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.