Правительство Германии считает противозаконным введение США пошлин на металлы

СЕГОДНЯ 14:40 2018-03-09T14:40:09+03:00

Президент США Дональд Трамп подписывает указ о введении пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности Фото: REUTERS

По словам представителя кабмина ФРГ Георга Штрайтера, действия Вашингтона обсудят на саммите Евросоюза уже в марте

Изменить размер текста: A A

Правительство Германии считает противозаконным введение Соединенными Штатами таможенных пошлины на импорт сталелитейной и алюминиевой продукции, заявил представитель кабмина Георг Штрайтер.

"Мы считаем эти пошлины противозаконными. Мы рассмотрим, как на них реагировать", - сказал Штрайтер на брифинге в пятницу, 9 марта.

Он отметил, что действия американской администрации будут рассмотрены на саммите Евросоюза уже в конце марта.

"Эти пошлины затрагивают прежде всего потребителей и вредят международным торговым потокам, а также таят опасность раскручивания спирали эскалации", - добавил представитель правительства ФРГ.

В минэкономики Германии введение американских пошлин на металлы назвали "ошибочным путем по решению проблемы избыточных производственных мощностей" в промышленности, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ об одностороннем введении пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.