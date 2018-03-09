Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 14:51 2018-03-09T14:51:39+03:00

Ранее курс биткоина упал ниже отметки в 10 тысяч долларов на фоне сообщений о возможном взломе криптовалютной биржи Binance

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В пятницу, 9 марта, курс самой популярной криптовалюты в мире - биткоина - опустился упал ниже 9 тысяч долларов. На 13.18 мск биткоин стоит 8679 долларов. Капитализация криптовалюты составляет 146 млрд долларов.

Напомним, вечером 7 марта курс биткоина упал ниже отметки в 10 тысяч долларов на фоне сообщений о возможном взломе криптовалютной биржи Binance. Однако днем 8 марта биткоин компенсировал падение, но затем вновь перешел к снижению.

О том, что Binance могли взломать хакеры, сообщили пользователи биржи, которые не могли вывести средства с площадки. По данным компании, некоторые пользователей стали жертвами попытки фишинга. Но, как утверждает Binance, сама биржа не пострадала: никакие из активов клиентов не были похищены.

Как сообщает CoinDesk, одной из причин падения курса биткоина также стала критика в адрес криптовалютных бирж со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. По данным регулятора, некоторые такие площадки предоставляют услуги торговли активами, попадающими под определение ценных бумаг, хотя платформы не зарегистрированы как биржи в SEC.