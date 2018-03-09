2018-03-09T15:11:25+03:00
Политика

Фильм "Миропорядок 2018" с участием Путина за двое суток посмотрели в соцсетях около 11 млн раз

Документальная лента включает в себя несколько интервью президента РФ журналисту Владимиру Соловьеву
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Документальный фильм "Миропорядок 2018" с участием президента РФ Владимира Путина за первые двое суток в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" посмотрели около 11 миллионов раз. Лента Саиды Медведевой включает в себя несколько интервью российского президента журналисту Владимиру Соловьеву.

Соловьев разместил фильм на своих страницах во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" 7 марта. Комментируя картину, он сообщил, что это было прямое и порой жесткое общение, а некоторые моменты заставили понервничать его самого. Однако, как подчеркнул журналист, Путин дал ответы на самые неудобные и личные вопросы. Президент РФ поделился своим видением антироссийских санкций, рассказал о борьбе с международным терроризмом, отношении к президенту США Дональду Трампу и переговорах с Вашингтоном во время событий 2014 года в Киеве.

Сейчас число просмотров фильма в "Одноклассниках" составляет более семи миллионов, во "ВКонтакте" — около четырех миллионов.

Напомним, ранее стало известно, что Путина не ранит ярлык "главного злодея", который на него пытаются навесить некоторые западные СМИ.

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