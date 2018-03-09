2018-03-09T15:26:43+03:00
Политика

В Восточную Гуту прибыл новый гуманитарный конвой

Конвой состоит из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций
Екатерина БОЛГОВА
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В Восточную Гуту прибыл новый гуманитарный конвойВ Восточную Гуту прибыл новый гуманитарный конвойФото: REUTERS
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В пятницу, 9 марта, в сирийский района Восточная Гута прибыл конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций с продуктами питания и медикаментам. Конвой направился утром из пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.

"По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков", — заявил представитель российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

После окончания акции к пункту пропуска вместе с автомобилями могут прибыть местные жители.

"Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район", — добавил Золотухин, передает ТАСС.

Напомним, ранее отправка гуманитарного конвоя в Восточную Гуту была отменена из-за обстрелов района боевиками.

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