В Восточную Гуту прибыл новый гуманитарный конвой
В пятницу, 9 марта, в сирийский района Восточная Гута прибыл конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций с продуктами питания и медикаментам. Конвой направился утром из пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.
"По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков", — заявил представитель российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.
После окончания акции к пункту пропуска вместе с автомобилями могут прибыть местные жители.
"Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район", — добавил Золотухин, передает ТАСС.
Напомним, ранее отправка гуманитарного конвоя в Восточную Гуту была отменена из-за обстрелов района боевиками.