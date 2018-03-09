СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-09T15:45:17+03:00

В Подмосковье семья из трех человек отравилась газом Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Родители с ребенком выехали за город на дачу, чтобы отдохнуть

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Сразу три тела обнаружили в частном доме в деревне Шатеево Талдомского района (Московская область). Молодые родители и их 6-летняя дочь приехали на дачу из столицы в выходные дни и, вероятнее всего, стали жертвами утечки газа.

- Внутри дома не было следов беспорядка или какой-либо борьбы, - рассказали «КП» в областном управлении Следственного комитета РФ. - Предварительная причина смерти - утечка газа. Но эту версию проверяют специалисты.

Днем 9 марта на место выехали сотрудники газовой службы. Возможно, был неправильно подключен переносной газовый прибор.

- По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - добавили в СК.

По некоторым данным, в доме, где все произошло, печное отопление. Вероятно, поэтому хозяева решили воспользоваться газовым баллоном.

Напомним, пару месяцев назад в Подмосковных Мытищах угарным газом отравилась семья из четырех человек. Однако родителей и их двух малолетних детей удалось вовремя доставить в больницу и спасти.