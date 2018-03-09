В Подмосковье семья из трех человек отравилась газом
Сразу три тела обнаружили в частном доме в деревне Шатеево Талдомского района (Московская область). Молодые родители и их 6-летняя дочь приехали на дачу из столицы в выходные дни и, вероятнее всего, стали жертвами утечки газа.
- Внутри дома не было следов беспорядка или какой-либо борьбы, - рассказали «КП» в областном управлении Следственного комитета РФ. - Предварительная причина смерти - утечка газа. Но эту версию проверяют специалисты.
Днем 9 марта на место выехали сотрудники газовой службы. Возможно, был неправильно подключен переносной газовый прибор.
- По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - добавили в СК.
По некоторым данным, в доме, где все произошло, печное отопление. Вероятно, поэтому хозяева решили воспользоваться газовым баллоном.
Напомним, пару месяцев назад в Подмосковных Мытищах угарным газом отравилась семья из четырех человек. Однако родителей и их двух малолетних детей удалось вовремя доставить в больницу и спасти.