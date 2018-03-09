2018-03-09T15:31:10+03:00
В мире

Пентагон заявил о способности американских подлодок «уничтожить Россию»

В Вашингтоне заверили, что могут ответить на любую атаку
Дарья ИВАШКИНА
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Пентагон заявил о способности американских подлодок «уничтожить Россию»Пентагон заявил о способности американских подлодок «уничтожить Россию»Фото: REUTERS
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Глава Стратегического командования вооруженных сил (ВС) США Джон Хайтен, выступая в пятницу, 9 марта, в комитете палаты представителей по ВС, заверил, что Соединенные Штаты могут ответить на любую атаку. Более того, по словам генерала, американских подлодки способны нанести удар по России и «уничтожить ее».

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом. Кстати, они (русские) не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», - цитирует Хайтена Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, после того как в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии, американские сенаторы-демократы призвали госдепартамент США срочно начать переговоры с РФ по стратегической стабильности.

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