2018-03-09T16:03:59+03:00
В мире

Евросоюз приветствовал готовность лидеров США и КНДР встретиться

В ЕС заявили, что с нетерпением ожидают результатов этих переговоров
Дарья ИВАШКИНА
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Евросоюз приветствовал готовность лидеров США и КНДР встретитьсяЕвросоюз приветствовал готовность лидеров США и КНДР встретитьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 9 марта, представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини - Майя Косьянчич - прокомментировала согласие президента США Дональда Трампа провести личную встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Она заявила, что Евросоюз приветствует готовность американского и северокорейского лидеров провести двухстороннюю встречу.

«Мы считаем, что готовность президента Трампа согласиться с предложением Ким Чен Ына провести встречу в верхах представляет позитивное развитие. Мы с нетерпением ожидаем ее результатов», - цитирует Косьянчич агентство Associated Press.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 8 марта, президент США Дональд Трамп согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как отмечалось, время и место переговоров будут согласованы позднее. Между тем диалог должен состояться до мая 2018 года.

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