СМИ: экс-полковник ГРУ Скрипаль работал на западные спецслужбы после эмиграции

СЕГОДНЯ 16:42 2018-03-09T16:43:50+03:00

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший политическое убежище в Великобритании, сотрудничал с западными спецслужбами после этого.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники, после эмиграции Скрипаль поставлял данные иностранным службам разведки, но в этом качестве был полезен недолго.

"Это касается того, каковы были приоритеты русских, как они внедряются на Запад, как осуществляют вербовку, как вести контрразведку", — сказал один из источников издания, говоря о характере информации, которую Скрипаль мог поставлять спецслужбам.

Напомним, 5 марта власти Великобритании сообщили, что у торгового центра в Солсбери были обнаружены два человека с признаками отравления неизвестным веществом. По данным британских СМИ, это был экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, обмененный на российских разведчиков в 2010 году, и его дочь Юлия.

Ранее дочь Скрипаля рассказывала, что ее отец "читал лекции", но не уточняла, где это происходило. Издание отмечает, что такая информация подтверждает факт того, что экс-сотрудник ГРУ выступал перед британскими военными и разведчиками.