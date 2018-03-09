2018-03-09T17:05:41+03:00
Политика

Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США могли быть американцами

По мнению российского президента, обвиняемые в причастности ко вмешательству лица могли работать на зарубежные компании, находясь в России
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США лица могли с таким же успехом быть американцами.

"Ничего не изменилось с той встречи в Санкт-Петербурге (предыдущего интервью NBC). Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы", - сказал Путин.

Отношении России и США он назвал "весьма сложными".

"Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов", - отметил Путин.

Напомним, 16 февраля Вашингтон обвинил 13 граждан России и три российские компании в попытках вмешаться в выборы президента США 2016 года. Расследование ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. И Москва, и Вашингтон не раз отвергали обвинения во вмешательстве российской стороны в политические процессы в США.

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