Джанлуиджи Буффон принял окончательное решение завершить карьеру

СЕГОДНЯ 17:44 2018-03-09T17:44:30+03:00

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Знаменитый итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон, выступающий за туринский клуб "Ювентус", окончательно решил закончить свою игровую карьеру после завершения текущего сезона.

Напомним, в конце прошлого года 40-летний Буффон заявлял о планах прекратить выступать за итальянскую сборную после чемпионат мира 2018 года в России. Однако Италия не попала на чемпионат, уступив в стыковом матче сборной Швеции. И.о. главного тренера команды Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил, что Буффон достоин лучшего прощания со сборной, чем поражение от шведов. Самому вратарю это высказывание не понравилось.

В нынешнем сезоне Буффон провел 23 матча в составе "Ювентуса" и пропустил 20 мячей, 12 игр он завершил "на ноль". Его главный конкурент за место в воротах команды 27-летний Войцех Щенсный из Польши провел 16 матчей и пропустил 6 мячей, пишет газета Corriere della Sera.