2018-03-09T17:57:23+03:00
Звезды

Актриса из "Секса в большом городе" может стать губернатором Нью-Йорка

По словам представителя Синтии Никсон, она продолжает изучать возможность баллотироваться на этот пост
Екатерина БОЛГОВА
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Американская актриса Синтия НиксонАмериканская актриса Синтия НиксонФото: REUTERS
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Актриса Синтия Никсон, прославившаяся ролью Миранды в популярном сериале "Секс в большом городе", может принять участие в выборах губернатора штата Нью-Йорк.

Как сообщает телеканал NY1, в команду Никсон войдут Ребекка Кац и Билл Хайерс, ранее работавшие в штабе мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

«Многие обеспокоенные жители Нью-Йорка подстрекают Синтию баллотироваться на пост губернатора, и, как она уже говорила ранее, она продолжит изучать эту возможность. В том случае, если такое решение будет принято, Синтия обязательно расскажет публике о своих планах», — заявила представитель актрисы Ребекка Капеллан, передает телеканал CNN.

Информация о том, что Никсон может принять участие в выборах губернатора Нью-Йорка, появились в августе прошлого года. Сейчас губернатором штата является демократ Эндрю Куомо, сын Марио Куомо, который занимал этот пост с 1983 по 1994 год. Актриса неоднократно критиковала деятельность Куомо и президента США Дональда Трампа.

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