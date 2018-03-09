Глава СБУ обвинил лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве

СЕГОДНЯ 18:14 2018-03-09T18:15:06+03:00

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что лидеры самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве.

Напомним, ранее по этому обвинению был задержан руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, когда он пытался выехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

"Добыты достаточные доказательства, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами террористических организаций — Захарченко и Тимофеевым... планировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии терактов в центральной части города Киева", — сказал Грицак, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, СБУ обвинила Рубана в намерении обстрелять из минометов здание Верховной рады, когда там будет находиться глава государства Петр Порошенко.