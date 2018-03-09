2018-03-09T18:15:06+03:00
Политика

Глава СБУ обвинил лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве

Ранее был задержан руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments72
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАССГлава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что лидеры самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве.

Напомним, ранее по этому обвинению был задержан руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, когда он пытался выехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

"Добыты достаточные доказательства, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами террористических организаций — Захарченко и Тимофеевым... планировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии терактов в центральной части города Киева", — сказал Грицак, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, СБУ обвинила Рубана в намерении обстрелять из минометов здание Верховной рады, когда там будет находиться глава государства Петр Порошенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Конвой международных гуманитарных организаций вернулся из Восточной Гуты
Посольство РФ сравнило расследование отравления Скрипаля с делом Литвиненко
Императорские пингвины нашли видеокамеру в Антарктике и стали звездами интернета
Верховный суд Индии признал право неизлечимо больных на пассивную эвтаназию
Герои «Ну, Погоди!» и «Винни Пуха» появятся на кроссовках
Лавров: диалог РФ и США о стабильности не должен обставляться предварительными условиями
Собянин: Москва является лидером в Европе по числу автомобилей каршеринга
Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине в размере 1 млрд евро
Актриса из "Секса в большом городе" может стать губернатором Нью-Йорка
Джанлуиджи Буффон принял окончательное решение завершить карьеру
Дерипаска назвал циничными манипуляциями разговоры о «российском вмешательстве» в выборы в США
Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США могли быть американцами
СМИ: экс-полковник ГРУ Скрипаль работал на западные спецслужбы после эмиграции
В южнокорейском Пхенчхане открылись XII зимние Паралимпийские игры
Евросоюз приветствовал готовность лидеров США и КНДР встретиться
Американский беспилотник-разведчик пролетел около Донбасса и Крыма
В Подмосковье семья из трех человек отравилась газом
Пентагон заявил о способности американских подлодок «уничтожить Россию»
В Восточную Гуту прибыл новый гуманитарный конвой
СБУ заявила о раскрытии покушения на президента Порошенко
Фильм "Миропорядок 2018" с участием Путина за двое суток посмотрели в соцсетях около 11 млн раз
Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов
Правительство Германии считает противозаконным введение США пошлин на металлы
СМИ сообщили, что Неймар намерен вернуться в "Барселону" в следующем году