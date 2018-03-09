СЕГОДНЯ 18:36 2018-03-09T18:36:19+03:00

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Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине в размере 1 млрд евро. Как заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Александер Винтерштайн, соответствующее предложение одобрила ЕК.

"Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы", - сказал Винтерштайн на пресс-конференции в Брюсселе.

Отмечается, что решение было принято после запроса Киева и проведения переговоров главы ЕК Жан-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко. ЕК подчеркивает, что все транши будут перечисляться на условиях проведения реформ.

"Как установлено в Меморандуме о взаимопонимании, они (условия) будут учитывать меры, которые остаются невыполненными в рамках предыдущей макрофинансовой программы, а также включат меры по усилении борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.

Теперь решение ЕК о выделении новой макрофинансовой помощи Киеву должны утвердить Совет ЕС и Европарламент, после этого может быть переведен первый транш.