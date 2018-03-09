2018-03-09T18:36:19+03:00
Политика

Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине в размере 1 млрд евро

Соответствующее предложение одобрила Еврокомиссия
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments100
Евросоюз выделит миллиард евро УкраинеЕвросоюз выделит миллиард евро УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине в размере 1 млрд евро. Как заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Александер Винтерштайн, соответствующее предложение одобрила ЕК.

"Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой поддержки для Украины объемом в €1 млрд, чтобы поддержать реформы", - сказал Винтерштайн на пресс-конференции в Брюсселе.

Отмечается, что решение было принято после запроса Киева и проведения переговоров главы ЕК Жан-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко. ЕК подчеркивает, что все транши будут перечисляться на условиях проведения реформ.

"Как установлено в Меморандуме о взаимопонимании, они (условия) будут учитывать меры, которые остаются невыполненными в рамках предыдущей макрофинансовой программы, а также включат меры по усилении борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении ЕК, передает ТАСС.

Теперь решение ЕК о выделении новой макрофинансовой помощи Киеву должны утвердить Совет ЕС и Европарламент, после этого может быть переведен первый транш.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Конвой международных гуманитарных организаций вернулся из Восточной Гуты
Посольство РФ сравнило расследование отравления Скрипаля с делом Литвиненко
Императорские пингвины нашли видеокамеру в Антарктике и стали звездами интернета
Верховный суд Индии признал право неизлечимо больных на пассивную эвтаназию
Герои «Ну, Погоди!» и «Винни Пуха» появятся на кроссовках
Лавров: диалог РФ и США о стабильности не должен обставляться предварительными условиями
Собянин: Москва является лидером в Европе по числу автомобилей каршеринга
Глава СБУ обвинил лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве
Актриса из "Секса в большом городе" может стать губернатором Нью-Йорка
Джанлуиджи Буффон принял окончательное решение завершить карьеру
Дерипаска назвал циничными манипуляциями разговоры о «российском вмешательстве» в выборы в США
Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США могли быть американцами
СМИ: экс-полковник ГРУ Скрипаль работал на западные спецслужбы после эмиграции
В южнокорейском Пхенчхане открылись XII зимние Паралимпийские игры
Евросоюз приветствовал готовность лидеров США и КНДР встретиться
Американский беспилотник-разведчик пролетел около Донбасса и Крыма
В Подмосковье семья из трех человек отравилась газом
Пентагон заявил о способности американских подлодок «уничтожить Россию»
В Восточную Гуту прибыл новый гуманитарный конвой
СБУ заявила о раскрытии покушения на президента Порошенко
Фильм "Миропорядок 2018" с участием Путина за двое суток посмотрели в соцсетях около 11 млн раз
Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов
Правительство Германии считает противозаконным введение США пошлин на металлы
СМИ сообщили, что Неймар намерен вернуться в "Барселону" в следующем году