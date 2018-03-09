Собянин: Москва является лидером в Европе по числу автомобилей каршеринга

СЕГОДНЯ 18:55 2018-03-09T18:55:23+03:00

До конца 2018 года общий парк автомобилей для краткосрочной аренды составит не менее 10-15 тысяч, заявил мэр столицы

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В пятницу, 9 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парк компаний, предоставляющих услуги по краткосрочной аренде автомобилей (каршеринг), является самым крупным в Европе.

«Осенью 2015 года мы запустили "Московский каршеринг". Услуга стала популярной - ежедневно горожане берут эти машины около 25000 раз», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что до конца 2018 года общий парк автомобилей для каршеринга составит не меньше 10-15 тысяч.

«До конца года общий парк авто для краткосрочной аренды составит не менее 10-15 тысяч. По этому показателю мы уже обошли все европейские города», - добавил Собянин.

В российской столице в настоящее время услуги каршеринга представляют "Делимобиль", YouDrive, Anytime, Car5, EasyRide, BelkaCar и другие компании.