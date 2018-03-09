2018-03-09T19:47:42+03:00
Общество

Герои «Ну, Погоди!» и «Винни Пуха» появятся на кроссовках

Коллекцию обуви выпустит компания Puma совместно с киностудией «Союзмультфильм»
Екатерина БОЛГОВА
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Волк и Заяц из "Ну, погоди!" появятся на кроссовкахВолк и Заяц из "Ну, погоди!" появятся на кроссовкахФото: кадр из фильма
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Изображения героев советских мультфильмов «Ну, Погоди!» и «Винни Пух» появятся на кроссовках, которые выпустит компания Puma совместно с киностудией «Союзмультфильм».

«Это первый в истории Puma опыт такого сотрудничества на российском рынке. Нам очень приятно, что партнером стали именно мы. Безусловно, это знаковое событие для индустрии моды», –– заявила PR-директор «Союзмультфильма» Анна Усачева.

Ллимитированная коллекция спортивной обуви будет создана в честь 50-летия модели кроссовок Puma Suede. На кроссовках появятся Заяц и Волка из «Ну, погоди!» и Винни-Пух и Пятачок. На задниках будут нанесены фразы из этих мультфильмов: «Заяц, Волк», «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед».

Отмечается, что модель, посвященная «Ну, погоди!» будет исполнена в синей замше, а обувь, содержащая мотивы «Винни Пуха», будет представлена в черных цветах, передает ТАСС.

Напомним, в конце февраля стало, что в новых сериях «Простоквашино» героев озвучат актер Иван Охлобыстин и музыкант Гарик Сукачев. Новый эпизод мультфильма выйдет 1 апреля.

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