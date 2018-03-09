2018-03-09T20:17:44+03:00
Общество

Верховный суд Индии признал право неизлечимо больных на пассивную эвтаназию

Пассивная эвтаназия разрешена по "заблаговременному волеизъявлению"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию по "заблаговременному волеизъявлению"Верховный суд Индии разрешил пассивную эвтаназию по "заблаговременному волеизъявлению"
Изменить размер текста:

В пятницу, 9 марта, Верховный суд Индии признал право неизлечимо больных на пассивную эвтаназию (отключение систем жизнеобеспечения) по "заблаговременному волеизъявлению" .

"Люди имеют право умереть с достоинством", - сказал председатель Верховного суда Дипак Мисра, передает телеканал NDTV.

Отмечается, что дискуссия об эвтаназии в Индии продолжается с начала 1970-х годов.

"Поддержание жизни пациента искусственными средствами против его/ее желания является покушением на его/ее тело", - заявили судьи.

По мнению суда, "заблаговременное волеизъявление" подразумевает составление письменного документа, в котором излагается, как следует поступить, если человек окажется в состоянии комы из-за болезни или несчастного случая. При этом по-прежнему остается запрещенной в Индии активная эвтаназия - введение смертельной инъекции.

До этого вердикта пассивная эвтаназия разрешалась в Индии лишь в исключительных случаях по решению Верховного суда, при этом составление письменного документа не принималось во внимание. Закона о пассивной эвтаназии в стране до сих пор нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Конвой международных гуманитарных организаций вернулся из Восточной Гуты
Посольство РФ сравнило расследование отравления Скрипаля с делом Литвиненко
Императорские пингвины нашли видеокамеру в Антарктике и стали звездами интернета
Герои «Ну, Погоди!» и «Винни Пуха» появятся на кроссовках
Лавров: диалог РФ и США о стабильности не должен обставляться предварительными условиями
Собянин: Москва является лидером в Европе по числу автомобилей каршеринга
Евросоюз выделит макрофинансовую помощь Украине в размере 1 млрд евро
Глава СБУ обвинил лидеров ДНР в причастности к подготовке терактов в Киеве
Актриса из "Секса в большом городе" может стать губернатором Нью-Йорка
Джанлуиджи Буффон принял окончательное решение завершить карьеру
Дерипаска назвал циничными манипуляциями разговоры о «российском вмешательстве» в выборы в США
Путин заявил, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США могли быть американцами
СМИ: экс-полковник ГРУ Скрипаль работал на западные спецслужбы после эмиграции
В южнокорейском Пхенчхане открылись XII зимние Паралимпийские игры
Евросоюз приветствовал готовность лидеров США и КНДР встретиться
Американский беспилотник-разведчик пролетел около Донбасса и Крыма
В Подмосковье семья из трех человек отравилась газом
Пентагон заявил о способности американских подлодок «уничтожить Россию»
В Восточную Гуту прибыл новый гуманитарный конвой
СБУ заявила о раскрытии покушения на президента Порошенко
Фильм "Миропорядок 2018" с участием Путина за двое суток посмотрели в соцсетях около 11 млн раз
Курс биткоина опустился ниже 9 тысяч долларов
Правительство Германии считает противозаконным введение США пошлин на металлы
СМИ сообщили, что Неймар намерен вернуться в "Барселону" в следующем году