Верховный суд Индии признал право неизлечимо больных на пассивную эвтаназию
В пятницу, 9 марта, Верховный суд Индии признал право неизлечимо больных на пассивную эвтаназию (отключение систем жизнеобеспечения) по "заблаговременному волеизъявлению" .
"Люди имеют право умереть с достоинством", - сказал председатель Верховного суда Дипак Мисра, передает телеканал NDTV.
Отмечается, что дискуссия об эвтаназии в Индии продолжается с начала 1970-х годов.
"Поддержание жизни пациента искусственными средствами против его/ее желания является покушением на его/ее тело", - заявили судьи.
По мнению суда, "заблаговременное волеизъявление" подразумевает составление письменного документа, в котором излагается, как следует поступить, если человек окажется в состоянии комы из-за болезни или несчастного случая. При этом по-прежнему остается запрещенной в Индии активная эвтаназия - введение смертельной инъекции.
До этого вердикта пассивная эвтаназия разрешалась в Индии лишь в исключительных случаях по решению Верховного суда, при этом составление письменного документа не принималось во внимание. Закона о пассивной эвтаназии в стране до сих пор нет.