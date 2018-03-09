СЕГОДНЯ 20:17 2018-03-09T20:17:44+03:00

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В пятницу, 9 марта, Верховный суд Индии признал право неизлечимо больных на пассивную эвтаназию (отключение систем жизнеобеспечения) по "заблаговременному волеизъявлению" .

"Люди имеют право умереть с достоинством", - сказал председатель Верховного суда Дипак Мисра, передает телеканал NDTV.

Отмечается, что дискуссия об эвтаназии в Индии продолжается с начала 1970-х годов.

"Поддержание жизни пациента искусственными средствами против его/ее желания является покушением на его/ее тело", - заявили судьи.

По мнению суда, "заблаговременное волеизъявление" подразумевает составление письменного документа, в котором излагается, как следует поступить, если человек окажется в состоянии комы из-за болезни или несчастного случая. При этом по-прежнему остается запрещенной в Индии активная эвтаназия - введение смертельной инъекции.

До этого вердикта пассивная эвтаназия разрешалась в Индии лишь в исключительных случаях по решению Верховного суда, при этом составление письменного документа не принималось во внимание. Закона о пассивной эвтаназии в стране до сих пор нет.