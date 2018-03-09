Императорские пингвины нашли видеокамеру в Антарктике и стали звездами интернета

СЕГОДНЯ 20:45 2018-03-09T20:45:29+03:00

Один из исследователей разместил камеру рядом с антарктической станцией Моусон [видео]

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В Антарктике императорские пингвины нашли видеокамеру и стали звездами интернета. Видео опубликовано на YouTube-канале Australian Antarctic Program и стремительно набирает количество просмотров.

Один из исследователей разместил камеру рядом с антарктической станцией Моусон. Устройство нашла пара пингвинов и решила рассмотреть. Птицы уронили камеру, после чего она стала снимать небо. Но вскоре в кадре снова появились пингвины, которые рассматривали гаджет, как будто позируя для селфи.

Пользователи интернета оценили это видео, отмечая хорошие актерские способности пингвинов. Некоторые сравнили героев ролика с «крутыми парнями» из фильмов режиссера Квентина Тарантино, стоящих над раскрытым багажником автомобиля. Зрители предлагают присудить пингвинам премию в номинации «Лучший актерский дуэт».