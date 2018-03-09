Конвой международных гуманитарных организаций вернулся из Восточной Гуты

9 Март 21:28 2018-03-09T21:28:53+03:00

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, акция прошла успешно

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Из Восточной Гуты к пункту пропуска сирийского населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вернулся конвой международных гуманитарных организаций. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"Акция прошла успешно. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасный проход колонны, вся она в полном составе благополучно вернулась на пункт пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин", — сказал Золотухин.

Координировавший гумконвой от ООН Мухаммад Джалах отказался общаться с российскими журналистами и не ответил на вопрос о стоянии переговоров с боевиками о выходе мирных жителей из Восточной Гуты, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу в Восточную Гуту направился конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций с продуктами питания и медикаментами. Ранее проведение акции было отложено из-за обстрела района со стороны боевиков.