2018-03-09T22:02:01+03:00
Политика

Захарченко ответил на обвинения СБУ в причастности к подготовке терактов в Киеве

Глава СБУ Василий Грицак ранее обвинил руководителей ДНР в причастности к подготовке терактов вместе с руководителем украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус"
Екатерина БОЛГОВА
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Глава ДНР Александр ЗахарченкоГлава ДНР Александр ЗахарченкоФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко прокомментировал обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в причастности к подготовке терактов в Киеве.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак ранее заявил, что лидеры ДНР Захарченко и Александр Тимофеев причастны к подготовке терактов в украинской столице вместе с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Последнего ранее задержали при попытке выехать из ДНР и предъявили обвинение в подготовке терактов в Киеве.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", — заявил Захарченко.

Он отметил, что если заявление СБУ соответствует действительности и на Украине есть люди, готовые к борьбе против власти, то это хорошо.

"Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины", — отметил Захарченко.

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