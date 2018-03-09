2018-03-09T22:22:47+03:00
В мире

Тиллерсон: Трамп принял решение о встрече с Ким Чен Ыном самостоятельно

По словам госсекретаря США, существует разница между тем, чтобы говорить с Пхеньяном и вести с ним переговоры
Екатерина БОЛГОВА
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп принял решение о встрече с главой КНДР Ким Чен Ыном самостоятельно, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона, есть разница между тем, чтобы "говорить с Северной Кореей и вести с ней переговоры". По его словам, "условий для проведения переговоров пока нет".

"Трамп уже некоторое время говорил, что открыт для возможности поговорить и готов встретиться с Ким Чен Ыном. Думаю, президент рассудил, что время для этого пришло сейчас", - сказал Тилелрсон на пресс-конференции в столице Республики Джибути.

Он подчеркнул, что решение Трампа не было сюрпризом, так как он "уже некоторое время думал об этом".

"Думаю, вопрос в том, чтобы договориться о том, когда и где будет первая встреча между ними, на согласование всего этого потребуются несколько недель", - подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.

Напомним, накануне глава Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён заявил, что Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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