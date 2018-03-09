2018-03-09T22:38:24+03:00
Москва

В выходные в Москву придет очередной снегопад

Первые весенние оттепели, по данным синоптиков, ожидают москвичей со вторника
Екатерина БОЛГОВА
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Москву накроет очередной снегопадМоскву накроет очередной снегопадФото: REUTERS
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В субботу, 10 марта, в Москву придет очередной снегопад. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега", - заявили представитель Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в субботу ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит от -6 до -4 градусов. Затем осадков пока не предвидится.

По информации метеорологов, первые весенние оттепели ожидают москвичей со вторника, 13 марта. В дневные часы температура воздуха составит около 3 градусов выше нуля. Но по ночам столбики термометров вновь будут уходить "в минус". Со второй половины следующей недели морозы вернутся, передает "Интерфакс"

Начало марта выдалось в Москве холодным: среднесуточная температура была зафиксирована ниже нормы на 5,3 градуса.

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