2018-03-09T22:58:51+03:00
В мире

Минфин США намерен продолжать давление на Россию

Составленный ранее "кремлевский список" будет использован при разработке очередных санкций, отметили в ведомстве
Екатерина БОЛГОВА
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Минфин США заявил, что продолжит оказывать давление на РоссиюМинфин США заявил, что продолжит оказывать давление на РоссиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство финансов США будет продолжать давление на Россию, а на основе составленного ранее "кремлевского списка" будут составлены новые адресные санкции. Об этом заявила замглавы Минфина Сигал Манделкер, выступая в Атлантическом совете.

"Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию", - сказала она.

Она заявила, что Москва якобы предпринимала "усилия по дестабилизации" Украины, а также вмешивалась в американские выборы.

"По состоянию на сегодняшний день, эта администрация применила санкции против 100 лиц и организаций в рамках наших полномочий, касающихся Украины и России", - добавила Манделкер.

Она отметила, что это только дополнение общим усилиям американского ведомства, которые предпринимаются по отношению к России. А также она напомнила, что в январе министерство представил Конгрессу перечень "политических фигур высокого ранга и олигархов", передает ТАСС.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и отвергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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