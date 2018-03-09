Министр торговли США: введение пошлин на сталь и алюминий не приведет к торговой войне
Министр торговли США Уилбур Росс считает, что введение пошли на импорт стали и алюминия не приведет к началу торговой войны.
«Приведет ли это к торговой войне? Не должно. США не единственная страна, которая выражает опасения по поводу способов нечестной торговли, которые превалируют в сталелитейной и алюминиевой индустриях», –– сказал Росс.
По его словам, Китай и другие страны предоставляли серьезные субсидии своим компаниям, что отрицательно повлияло на бизнес.
«США старались сотрудничать с другими игроками, чтобы решить эту проблему, однако такие механизмы, как Глобальный форум по стали, не достигли своих целей из-за несоблюдения некоторыми договоренностей», –– добавил министр.
Он также констатировал, что принятые меры неизбежно приведут к росту цен, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении повышенных ввозных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.