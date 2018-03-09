2018-03-09T23:13:02+03:00
В мире

Министр торговли США: введение пошлин на сталь и алюминий не приведет к торговой войне

По словам Уилбура Росса, США - не единственная страна, которая выражает опасения по поводу способов нечестной торговли
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд Трамп подписывает распоряжение о введении повышенных ввозных пошлин на импорт стали и алюминияПрезидент США Дональд Трамп подписывает распоряжение о введении повышенных ввозных пошлин на импорт стали и алюминияФото: REUTERS
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Министр торговли США Уилбур Росс считает, что введение пошли на импорт стали и алюминия не приведет к началу торговой войны.

«Приведет ли это к торговой войне? Не должно. США не единственная страна, которая выражает опасения по поводу способов нечестной торговли, которые превалируют в сталелитейной и алюминиевой индустриях», –– сказал Росс.

По его словам, Китай и другие страны предоставляли серьезные субсидии своим компаниям, что отрицательно повлияло на бизнес.

«США старались сотрудничать с другими игроками, чтобы решить эту проблему, однако такие механизмы, как Глобальный форум по стали, не достигли своих целей из-за несоблюдения некоторыми договоренностей», –– добавил министр.

Он также констатировал, что принятые меры неизбежно приведут к росту цен, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении повышенных ввозных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности.

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