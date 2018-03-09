В Словакии прошли демонстрации с требованием отставки правительства
В Словакии прошли демонстрации с требованием отставки правительства Роберта Фицо и объявления досрочных парламентских выборов.
Как сообщило Словацкое радио, митинги состоялись в Братиславе, а также еще 50 городах и крупных населенных пунктах. Мероприятия стали крупнейшими акциями протеста в стране со времен "бархатной" революции 1989 года в ЧССР.
Основным лозунгом демонстраций стал "За лучшую Словакию". Митинги были организованы оппозицией, которую активно поддержал президент республики Андрей Киска. Поводом для мероприятия стало убийство журналиста братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты. Репортер писал о коррупционных связей мафии во властных структурах Словакии. Два помощника премьера, фигурировавших в публикации, покинули свои должности. Кроме того, ушел в отставку министр культуры Марек Мадярич.
Ораторы на митинге в Братиславе обвинили кабмин в поддержке коррупционеров и потребовали немедленной отставки правительства.