9 Март 23:28 2018-03-09T23:29:08+03:00

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В Словакии прошли демонстрации с требованием отставки правительства Роберта Фицо и объявления досрочных парламентских выборов.

Как сообщило Словацкое радио, митинги состоялись в Братиславе, а также еще 50 городах и крупных населенных пунктах. Мероприятия стали крупнейшими акциями протеста в стране со времен "бархатной" революции 1989 года в ЧССР.

Основным лозунгом демонстраций стал "За лучшую Словакию". Митинги были организованы оппозицией, которую активно поддержал президент республики Андрей Киска. Поводом для мероприятия стало убийство журналиста братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты. Репортер писал о коррупционных связей мафии во властных структурах Словакии. Два помощника премьера, фигурировавших в публикации, покинули свои должности. Кроме того, ушел в отставку министр культуры Марек Мадярич.

Ораторы на митинге в Братиславе обвинили кабмин в поддержке коррупционеров и потребовали немедленной отставки правительства.