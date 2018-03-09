Полиция проводит следственные мероприятия на месте захоронения родных Скрипаля

9 Март 23:37 2018-03-09T23:46:51+03:00

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Полиция Великобритании оцепила кладбище в городе Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скотланд-Ярд не подтвердил сообщение о том, что в пятницу была проведена эксгумация, но не пояснил, какого рода действия проводились на кладбище.

Судя по фотографиям с места событий, места захоронения родных Скрипаля закрыли палатками. Внутри работают правоохранители в защитных костюмах. Как отмечает издание Guardian, Людмила Скрипаль умерла в марте 2012 года от рака в возрасте 59 лет. Сын, Александр Скрипаль умер в марте прошлого года в Санкт-Петербурге в возрасте 43 лет при неизвестных обстоятельствах.

Полиция берет образцы из могил жены и сына Сергея СкрипаляФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 5 марта полиция английского графства Уилтшир сообщила об отравлении неизвестным веществом двух человек в городе Солсбери. В госпиталь был доставлен 66-летний Сергей Скрипаль. Россиянину внезапно стало плохо в торговом центре. Вместе с ним в больницу попала и его 33-летняя дочь Юлия. Кроме того, от отравляющего вещества пострадал полицейский, первым оказавшийся на месте ЧП.

Британские правоохранители расследуют инцидент как покушение на убийство. Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии.

Скрипаль был признан в России виновным в шпионаже в пользу Британии. Он отсидел только пять лет. Его помиловали и после обмена разведчиками между РФ и США в 2010 году он уехал в Британию.