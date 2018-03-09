В Мичигане около 60 автомобилей попали в ДТП из-за снегопада

9 Март 23:42 2018-03-09T23:42:53+03:00

Несколько человек пострадали, трое госпитализированы [видео]

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В пятницу, 9 марта, в американском штате Мичиган на автомобильном шоссе столкнулись около 60 машин из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает телеканал Fox2Detroit со ссылкой на полицию штата, несколько человек пострадали в результате ДТП. Госпитализированы были три человека.

Отмечается, что среди попавших в аварию автомобилей очень много грузовиков.

Машины столкнулись из-за мощного снегопада, который существенно снизил видимость на трассе.

Напомним, ранее стало известно, что в американских штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс из-за снегопада остались без электричества около миллиона местных жителей.

Накануне в аэропортах США отменили около 2,7 тыс. авиарейсов, более 500 из которых в крупнейшем мегаполисе страны - Нью-Йорке.

По прогнозам специалистов, такая погода продержится на северо-востоке США как минимум до 9 марта включительно. В некоторых районах толщина снежного покрова превышает 30 сантиметров.