2018-03-10T00:13:47+03:00
Звезды

Новая песня Бузовой возглавила российский рейтинг iTunes через минуту после релиза

О своем новом рекорде рассказала сама певица и телеведущая
Екатерина БОЛГОВА
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Ольга БузоваОльга БузоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новая песня Ольги Бузовой заняла первое место в рейтинге российского iTunes через минуту после выпуска.

«Моя песня "Она не боится" побила мировой рекорд и встала на первое место за одну минуту. Вы понимаете, одна минута! Это счастье!» — написала Бузова в своем аккаунте в Instagram.

По словам певицы и телеведущей, ее песня смогла побить рекорд британской исполнительницы Адель, чья композиция «Hello» возглавил британский рейтинг iTunes через 4 минуты после релиза.

В комментариях поклонники звезды как обычно восхищались ее талантами. Хотя некоторые выражали сомнение в том, что сравнение Бузовой с Адель является уместным.

Число подписчиков ведущей телепроекта «Дом-2» в Instagram составляет 12,4 миллиона. Она использует этот аккаунт как основной канал связи с поклонниками.

buzova86buzova86
Ольга Бузова рассказала о новом рекорде
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