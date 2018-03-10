В Калифорнии вооруженный человек взял трех заложников в доме ветеранов

СЕГОДНЯ 00:01 2018-03-10T01:15:15+03:00

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В американском городе Йонтвил штата Калифорния в пятницу неизвестный вооруженный мужчина взял заложников в доме для престарелых ветеранов и инвалидов-участников войн. Об этом сообщили в местной службе пожарной охраны.

В полицию города поступил сигнал, что рядом с учреждением видели человека в бронежилете с винтовкой, который вошел внутрь, и были слышны выстрелы. Известно, что в руках преступника находятся, по крайней мере, три человека, передает агентство The Associated Press.

Полиция попросила жителей городка не приближаться к дому ветеранов. Территория комплекса окружена силовиками.

Дом для ветеранов был открыт в 1984 год. Это самый большой комплекс для инвалидов и престарелых, воевавших в составе частей США в Корее, во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, а также для ветеранов Второй мировой войны. В нем проживают 1000 постояльцев, которые получают медицинский уход.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 7 марта в результате стрельбы на территории средней школы в американском городе Бирмингем (штат Алабама) погиб один человек, двое получили ранения. Жертвой стала 17-летняя девушка.