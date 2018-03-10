2018-03-10T00:14:16+03:00
Звезды

В интернете появился трейлер мультфильма «Гринч» с участием Бенедикта Камбербэтча

Мировая премьера анимационного фильма запланирована на 9 ноября, в российский прокат картина выйдет 27 декабря [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Появился трейлер нового "Гринча" с Бенедиктом КамбербэтчемПоявился трейлер нового "Гринча" с Бенедиктом КамбербэтчемФото: kinopoisk.ru
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В интернете опубликовали первый трейлер мульфильма «Гринч», где главного героя озвучит британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Анимация представляет собой экранизацию сказки Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», а также ремейк фильма «Гринч — похититель Рождества» 2000 года, где роль Гринча исполнил Джим Кэрри.

Снимает мультфильм студия Illumination, выпустившая популярные анимационные фильмы «Гадкий я», «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных». Кстати, трейлер начинается с песни «Happy» Фаррелла Уильямса, которая прозвучала в «Гадкий я — 2» и получила «Оскар» как Лучшая песня к фильму.

В ролике появляется не только сам Гринч, но его пес Макс. Зеленый человечек успевает напакостить в супермаркете и получить за это шлепок от большого надувного снеговика.

Мировая премьера картина запланирована на 9 ноября, в российский прокат «Гринч» выйдет 27 декабря.

The Grinch - Official Trailer (HD).The Grinch - Official Trailer

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