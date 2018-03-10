2018-03-10T00:20:46+03:00
Общество

Ефремов отрицает выход на сцену в Самаре в нетрезвом виде

Актер прокомментировал обвинения в свой адрес
Юлия ДИВЕЕВА
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Михаил Ефремов в спектакле «Не становись чужим»Михаил Ефремов в спектакле «Не становись чужим»
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Михаил Ефремов отрицает, что играл спектакль на сцене Самарского театра оперы и балета в состоянии алкогольного опьянения. В своем комментарии актер дал понять, что все обвинения – это домыслы.

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», - цитирует ответ Ефремова сайт радио «Говорит Москва».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что 7 и 8 марта в Самаре спектакли показывал московский театр «Современник». После первого спектакля «Не становись чужим», в котором играл Ефремов, самарцы в соцсетях высказались о нем весьма нелестно. Пользователи сошли во мнении, что актер был «абсолютно пьяный» и «путал текст».

Актриса Самарского академического театра драмы Алла Коровкина, написала, что начало действия задержали на 35 минут именно из-за Михаила Олеговича. А когда тот вышел на сцену, его реплик не было слышно зрителям. Пьеса завершилась в почти пустом зале. Билеты стоили от 4000 до 7000 рублей.

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