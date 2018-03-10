2018-03-10T01:09:27+03:00
В мире

Трамп и Макрон обсудили возможную встречу главы США с Ким Чен Ыном

Президент Франции поприветствовал готовность Вашингтона вести переговоры с Пхеньяном
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили по телефону возможную встречу американского президента и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает администрация Елисейского дворца.

По данным пресс-службы, Макрон приветствовал объявление, сделанное накануне в Белом доме.

"Международное сообщество должно поддерживать свое единство в целях требовательного диалога с Северной Кореей, который должен привести к денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он.

Также Макрон и Трамп обсудили вопросы международной торговли, ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru собщал, что президент США собирается лично встретиться с лидером Северной Кореи до мая 2018 года. как сообщила пресс-служба Белого дома, место и дата переговоров пока не определены.

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