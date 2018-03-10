Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту четыре спутника связи

СЕГОДНЯ 02:34 2018-03-10T02:34:24+03:00

Аппараты будут находится на средней орбите на высоте 8 тысяч километров

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Четыре французский спутника связи успешно выведены на заданную орбиту ракетой-носителем «Союз», которая стартовала в пятницу вечером с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщила вице-президент компании Arianespace по вопросам миссий, операций и закупок Люс Фабрегетт.

Она отметила, что это второй запуск с космодрома в Куру с начала этого года, и поздравила с успехом партнеров Arianespace, осуществляющей коммерческие пуски российской ракеты в Куру.

«Мы рады сообщить, что все четыре спутника успешно отделились от ракеты, как и планировалось, и вышли на их орбиты. Я бы хотела выразить благодарность нашим российским партнерам, в частности госкорпорации «Роскосмос», РКЦ «Прогресс», за сотрудничество», - сказала она.

Выведенные на орбиту аппараты связи – среднеорбитальные спутники серии O3b MEO, созданы корпорацией Thales Alenia Space на заводе под Каннами на юге Франции. Они будут находится над землей на высоте восемь тысяч километров, передает ТАСС.

Ракета «Союз» стартовал с космодрома в Куру 9 марта в 20:10 мск с 30-минутной задержкой из-за неблагоприятных метеоусловий.