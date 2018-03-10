Первые 13 боевиков покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор

СЕГОДНЯ 03:00 2018-03-10T03:12:07+03:00

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Из Восточной Гуты в пригороде Дамаска через гуманитарный коридор ушла группа из 13 боевиков. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, соглашение о выходе исламистов было достигнуто в результате длительных переговоров, проведенных офицерами Центра по примирению враждующих сторон. Боевики покинули зону деэскалации без оружия, провокаций не было. В ближайшее время их переправят в Идлиб

«Переговорный процесс при участии правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен», — цитирует слова Евтушенко РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Восточной Гуте боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригороды. Вооруженные банды террористов срывают гуманитарные паузы, не дают мирным жителям покинуть анклав.

В пятницу врегион прибыл конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций с продуктами питания и медикаментами. Ранее проведение акции было отложено из-за обстрела района со стороны боевиков.