Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана

СЕГОДНЯ 03:34 2018-03-10T03:34:24+03:00

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Истребители военно-воздушных сил Израиля нарушили воздушную границу Ливана и совершили полеты провокационные полеты над территорией страны. Об этом сообщило командование ливанской армии.

В заявлении сказано, что израильские самолеты прошли на пониженной высоте над городами Хасбайя, Набатия и Тир. Кроме того, на юге страны у мыса Эн-Накура в воды Ливана вторгся катер военно-морских сил Израиля.

О нарушениях Израилем резолюции 1701 Совбеза ООН о режиме прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года сообщили Временным силам ООН в Ливане, передает ТАСС.

Последний раз Иерусалим проводил имитацию воздушных налетов над Южным Ливаном 31 января. Тогда пилоты преодолели звуковой барьер, вызвав воздушные хлопки над населенными пунктами. После инцидента официальый Бейрут 10 февраля направил в Совет Безопасности ООН жалобу, обвинив Израиль в попрании своего суверенитета.