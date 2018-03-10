Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранять санкции против КНДР

СЕГОДНЯ 04:11 2018-03-10T04:11:40+03:00

При этом главы США и Китая приветствовали желание Ким Чен Ына начать диалог

Изменить размер текста: A A

США и Китай продолжат оказывать давление на Северную Корею и сохранят санкции против нее, пока Пхеньян не предпримет шаги по денуклеаризации полуострова. Об этом условились американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Цзиньпин в ходе телефонного разговора в пятницу.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что лидеры двух стран приветствовали возможность начала диалога между США и КНДР.

«Президент Трамп выразил надежду, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может выбрать более яркий путь для будущего Северной Кореи», - говорится в заявлении пресс-службы.

Си Цзиньпин в свою очередь выразил надежду на позитивный исход американо-корейского диалога, пишет ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 8 марта президент США Дональд Трамп согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Дата и место переговоров еще не назначены. Главы стран Европы и руководство Евросоюза приветствовали говтоность обеих сторон вступить в диалог по вопросу ядерной проблемы на Корейском полуострове.