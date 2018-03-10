2018-03-10T04:45:18+03:00
Общество

Умер нобелевский лауреат в области генетики Джон Салстон

Британский биолог скончался в возрасте 75 лет
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Биолог, лауреат Нобелевской премии Джон СалстонБиолог, лауреат Нобелевской премии Джон СалстонФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Великобритании умер известный биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2002 года Джон Салстон. Об этом сообщила администрация Института Сенгера, в котором работал ученый.

«Мы все чувствуем сегодня потерю великого научного провидца и лидера, который внес исторический, знаковый вклад в знание живого мира и создал миссию и повестку дня, определяющую науку 21 века», - сказал директор института Майк Страттон.

Салстон родился 75 лет назад в семье викария. Он закончил Кембриджский университет в 1963 году и работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он работал вместе с Сиднеем Бреннером в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека. Им удалось отследить и описать судьбу абсолютно всех клеток в процессе развития червя.

В 2002 году Салстон и его американский коллега Роберт Хорвиц получили Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели)

Как прередает ВВС, о профессоре вспоминают, как о непритязательном человеке, который часто беседовал с молодыми сотрудниками своей лаборатории. Его открытия сделали возможным производства многших лекарств против рака, а также объяснили генетическую предросположенность к более чем шести тысячам различных заболеваний.

В последние годы Салстон выступал за открытый доступ к данным о геноме человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Трамп готов дать показания по «российскому делу»
Тиллерсон отменил мероприятия в Кении из-за плохого самочувствия
Губернатор Калифорнии выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в доме ветеранов
Путин видел свои фотографии верхом на медведе
Биатлонистка Лысова принесла сборной России второе золото на Паралимпиаде-2018
Путин назвал «фейковыми новостями» сообщения о применении химоружия Дамаском
Директор «Современника» пообещал разобраться в скандале с Ефремовым
Трамп назвал жестокими кадры из видеоигры с расстрелом пассажиров в аэропорту
СМИ: все заложники в доме ветеранов в США погибли
Погода в Москве на 10 марта 2018 года: в столице ожидается снег и до -6 градусов
Биатлонистка Румянцева первая из российских атлетов завоевала золото на Паралимпиаде
Полиция установила личность захватившего заложников в Калифорнии
Путин: РФ не поощряет вмешательство в выборы в других странах
Белый дом озвучил условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Трамп и Си Цзиньпин договорились сохранять санкции против КНДР
Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана
Первые 13 боевиков покинули Восточную Гуту через гуманитарный коридор
Ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту четыре спутника связи