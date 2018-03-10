Умер нобелевский лауреат в области генетики Джон Салстон

СЕГОДНЯ 04:41 2018-03-10T04:45:18+03:00

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В Великобритании умер известный биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2002 года Джон Салстон. Об этом сообщила администрация Института Сенгера, в котором работал ученый.

«Мы все чувствуем сегодня потерю великого научного провидца и лидера, который внес исторический, знаковый вклад в знание живого мира и создал миссию и повестку дня, определяющую науку 21 века», - сказал директор института Майк Страттон.

Салстон родился 75 лет назад в семье викария. Он закончил Кембриджский университет в 1963 году и работал там в лаборатории молекулярной биологии. Он работал вместе с Сиднеем Бреннером в проектах по расшифровке геномов нематоды (круглый червь) и человека. Им удалось отследить и описать судьбу абсолютно всех клеток в процессе развития червя.

В 2002 году Салстон и его американский коллега Роберт Хорвиц получили Нобелевскую премию за открытия в области генетического регулирования развития органов и механизмов апоптоза (клеточной гибели)

Как прередает ВВС, о профессоре вспоминают, как о непритязательном человеке, который часто беседовал с молодыми сотрудниками своей лаборатории. Его открытия сделали возможным производства многших лекарств против рака, а также объяснили генетическую предросположенность к более чем шести тысячам различных заболеваний.

В последние годы Салстон выступал за открытый доступ к данным о геноме человека.