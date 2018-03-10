Белый дом озвучил условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 05:08 2018-03-10T05:08:49+03:00

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Встреча глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться только после демонстрации северокорейской стороной конкретных шагов по денуклиаризации Корейского полуострова. Об этом сообщила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.

«Президент не будет проводить встречу, пока не увидит конкретных шагов и конкретных действий, предпринятых Северной Кореей таким образом, чтобы президент подтверждение», — сказала Сандерс.

По ее словам, Трамп принял приглашение Ким Чен Ына предполагая, что Пхеньян предпримет «конкретные и верифицируемые действия».

Напомним, сайт kp.ru писал, что 8 марта президент США Дональд Трамп согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Дата и место переговоров еще не назначены, но они должны состяться до мая.

Ранее источник в Белом доме пояснил, что лидер Северной Кореи принимает решения единолично, а потому Трампу имело смысл принять его предложение.