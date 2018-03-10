2018-03-10T08:00:50+03:00
В мире

Путин: РФ не поощряет вмешательство в выборы в других странах

Глава государств подчеркнул отсутствие доказательств в пользу версии о российском вмешательстве
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия не вмешивается и не поощряет вмешательство в выборы в других государствах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«Мы не поощряем их и не отдаем приказы», - сказал он.

При этом Путин согласился, что кто-то для этих целей мог «использовать определенные инструменты в других странах». Например, у них была возможность отправлять информацию «из Франции, из Германии, из Азии, из России». Однако нет никаких доказательств, что все это имеет хоть какое-то отношение к РФ, пишет ТАСС.

Глава государства заверил, что киберхулиганы не являлись членами правительства РФ, и не имели к нему отношения.

«Ну и что, если они русские? Русских всего 146 миллионов, и что?» - отметил Путин.

Ранее сайт kp.ru писал, Путин высказал мнение, что обвиняемые во вмешательстве в выборы в США лица могли с таким же успехом быть американцами.

Напомним, 16 февраля Вашингтон обвинил 13 граждан России и три российские компании в попытках вмешаться в выборы президента США 2016 года.

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